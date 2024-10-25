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El Clasico'da Ancelotti'den Dikkat Çeken Açıklamalar

Carlo Ancelotti, El Clasico öncesi maçın favorisi olmadıklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 14:15
El Clasico'da Ancelotti'den Dikkat Çeken Açıklamalar

Favori Belirlemenin Zorluğu

La Liga'daki 122 yıllık El Clasico rekabetinde, Real Madrid 79 galibiyet ile Barcelonanın 74 galibiyetinin önünde yer alıyor.

Carlo Ancelotti'nin Açıklamaları

İspanyol futbolunun en prestijli karşılaşmalarından biri olan El Clasico öncesinde, Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, takımının bu maçta favori olarak gösterilmediğini dile getirdi. Ancelotti, karşılaşmanın öncesinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Barcelona çok güçlü bir rakip ve iyi bir futbol sergiliyor. Ancak bu maçta favori belirlemek zor." diyerek sözlerine devam etti.

İlk Maç ve İstatistikler

El Clasico'nun tarihi 1902 yılına dayanıyor. O tarihteki ilk karşılaşmada Barcelona, dönemin Taç Kupası yarı finalinde Real Madrid'i 3-1 mağlup etti. Bugüne kadar 257 resmi maçta, Real Madrid’in 105 ve Barcelona’nın 100 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasında 52 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Takım Durumu ve Altyapı

El Clasico’ya lider olarak çıkan Barcelona, 10 hafta sonunda topladığı 27 puanla zirvede yer alıyor. Real Madrid ise 24 puanla ikinci sırada bulunuyor. Maç öncesinde Real Madrid, birkaç önemli oyuncusunun sakatlığı ile mücadele ediyor. Kaleci Thibaut Courtois, David Alaba, Dani Carvajal ve Rodrygo Goes sakatlıkları nedeniyle oynayamayabilir. Barcelona’da ise kaleci Marc Andre Ter Stegen ve Andreas Christensen gibi oyuncuların yanı sıra Ferran Torres ve Ronald Araujo da sakatlık sorunları yaşıyor.

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