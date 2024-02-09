Üç İtalyan kulübü Barış Alper Yılmaz'ın peşine düştü

Üç İtalyan takımı Galatasaray'ın yıldızı için transfer hamlesinde bulundu. 23 yaşındaki futbolcunun değeri daha da yükselirken, kırmızı-sarılılar turnuva sonrasında İtalyanlarla karşı karşıya gelecek.





Galatasaray'ın son haftalardaki resmi ismi Barış Alper Yılmaz, İtalyan kulüplerinin hayali olmayı başardı. Serie A'nın köklü ekipleri, sarı-kırmızılıların genç yıldızını kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla kısa sürede milli takıma yükseldi.

3 KULÜP TAKİPTE

Sezona yedek olarak başlayan ve ardından formasını kapan Barış Alper, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Lazio, Atalanta ve Sassuolo'nun yıldız oyuncuyu transfer etmek istediği biliniyordu. Barış'ın Alper Yılmaz'ın Galatasaray Yönetimi'ne teklif sunduğu bildirildi.





EURO 2024 BEKLENİYOR

23 yaşındaki futbolcunun EURO 2024'te oynamasının değeri daha da artarken, sarı-kırmızılıların turnuva sonrasında İtalyanlarla masaya oturması bekleniyor. Barış Alper bu sezon 4 farklı sahada 37 maça çıktı, 3 gol 5 asist yaptı. Genç yıldız özellikle maçlardaki hızı ve hızıyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Okan Buruk da futbolcudan vazgeçemiyor.