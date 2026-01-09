Elazığ'da B Gençler Güreş Müsabakaları — 270 Sporcu, 33 Takım

Müsabaka Detayları

Elazığ’da süren Okul Sporları B Gençler Güreş Grup Müsabakaları, toplam 270 sporcu ve 33 takım katılımıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın okul sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen organizasyon, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen genç sporcuları bir araya getiriyor. Müsabakalarda serbest ve grekoromen branşlarında karşılaşmalar yapılıyor; serbest stilde 137 sporcu 16 takım, grekoromen stilde ise 133 sporcu 17 takım mindere çıkıyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına yapılan açıklamada, "Okul Sporları B Gençler Güreş Grup Müsabakaları’na Elazığ olarak ev sahipliği yapmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz. Ülkemizin farklı illerinden gelen genç sporcularımızı ilimizde ağırlamak, hem spor kültürünün yaygınlaşması hem de gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlanması açısından son derece önemlidir" denildi.

GÜREŞÇİLER ELAZIĞ'DA MİNDERE ÇIKIYOR