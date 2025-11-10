Elazığspor'dan 5 Futbolcu PFDK'ya Sevk — Bahis Operasyonu

Bahis soruşturması kapsamında Elazığspor'dan Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Furkan Köse ve Efe Baran Üzüm PFDK'ya sevk edildi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:31
Bahis operasyonunda futbolcular da disiplin sürecine dahil edildi

Türk futbolunda büyük yankı uyandıran bahis operasyonunda, hakemlerin ardından futbolcular da TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'ya sevk edildi.

Yapılan sevk raporlarına göre bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya gönderildi. Bu kapsamda Elazığspor forması giyen beş oyuncu da listede yer aldı.

Beykan Şimşek, Alperen Aydın, Alpay Koldaş, Furkan Köse ve Efe Baran Üzüm sevk edilen isimler olarak kayıtlarda yer aldı.

Soruşturma kapsamında TFF ve PFDK tarafından yürütülen disiplin süreçleri devam ediyor.

