Elfsborg'un Hazırlıkları: Galatasaray Maçı Öncesi Beklentiler

Galatasaray-Elfsborg Maçına Doğru

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İsveç temsilcisi Elfsborg, yarın Galatasaray deplasmanına çıkacak. Maç öncesi açıklamalarda bulunan Elfsborg'un Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, zorlu bir mücadeleye hazırlandıklarını belirtti.

Oscar Hiljemark: "Yarınki Maç Zor Olacak"

Oscar Hiljemark, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında, "Yarınki maç, çok zor olacak. Bireysel ve kolektif olarak elimizden geleni yapacağız." dedi. Takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki durumuna da değinen Hiljemark, turlara kalmak istediklerini vurgulayarak, "Önümüzde uzun bir yol var. Taktiklerimizi buna göre belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Johan Larsson: "Kendi Oyunumuzu Oynayacağız"

Elfsborg'un 34 yaşındaki sağ beki Johan Larsson ise Galatasaray taraftarının maç öncesi yaratacağı atmosferi değerlendirdi. Larsson, Galatasaray'ın oyuncularına fazla odaklanmadıklarını vurgulayarak, "Yarınki maçta kendi oyunumuzu oynayacağız. Atmosfer sert olacak ama kendi çalıştığımız taktiği sahaya yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde RAMS Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Elfsborg Teknik Direktörü Oscar Hiljemark, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maç öncesinde RAMS Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.