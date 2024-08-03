Elif Berra Gökkır Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Elif Berra Gökkır, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçumuz Elif Berra Gökkır, önemli bir başarıya imza atarak çeyrek finale yükseldi.

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Fransa'nın Paris kentindeki Les Invalides'de gerçekleştirilen okçuluk klasik yay müsabakalarında, 17 yaşındaki Gökkır, son 16 turunda dünya 3'üncüsü olan Japon sporcu Satsuki Noda ile karşılaştı.

İlk iki seti kaybederek 0-4 geriye düşen Gökkır, gösterdiği azimle mücadeleye devam etti. Üçüncü ve dördüncü setleri kazanarak skorda eşitliği sağladı. Son turda ise galip gelerek toplamda skoru 6-4'e taşıdı.

Çeyrek Final Heyecanı

Milli okçumuz, çeyrek finalde Güney Koreli Hunyoung Jeon ile Tayvanlı Chien-Ying Lei arasındaki mücadelenin galibiyle karşılaşacak. Bu zorlu rakipler karşısında Gökkır'ın performansı merakla bekleniyor.