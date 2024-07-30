Elis Özbay Paris 2024'te Çeyrek Finalde Elendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mücadele

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez mücadele eden Türk kadın kürekçi Elis Özbay, çeyrek finalde önemli bir deneyim yaşadı. Vaires Sur Marne Nautical tesislerinde yapılan yarışta, Özbay kadınlar tek çifte çeyrek finalinde 6. sırada yer aldı ve yarı finale geçme hakkını kaybetti.

Yarışta Karşılaştığı Sporcular

Elis Özbay, Sloven sporcu Nina Kostanjsek, Avusturyalı Magdalena Lobnig, Litvanyalı Viktorija Senkute, Özbekistanlı Anna Prakaten ve Güney Afrikalı Paige Badenhorst ile yarıştı. Elis’in yarışta elde ettiği süre 7.56.51 olarak belirlendi.

İlerleyen Mücadeleler

Elis, çeyrek finalden elense de sporcu olarak gelişmeye devam edecek. Yarın, C/D yarı finalinde, Vietnamlı Thi Hue Pham, Perulu Adriana Sanguineti, Güney Afrikalı Paige Badenhorst, Azerbaycanlı Diana Dymchenko ve Meksikalı Kenia Alanis Lechuga ile C finaline katılabilmek için kıyasıya mücadele edecek.