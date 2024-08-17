Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Elitaş, Kayserispor-Sivasspor Maçını Tribünden İzledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayserispor'un ilk maçında Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu ve maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 23:06
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 23:06
Elitaş, Kayserispor-Sivasspor Maçını Tribünden İzledi

Elitaş, Kayserispor'un İlk Maçını İzledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Maç sonucunda Sivasspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maç Sonrası Açıklamalar

Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Elitaş, Kayserispor'un 2024-2025 sezonundaki ilk maçı oynadığını ifade etti. Maçın oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki maçlara bakacağız. Diyecek bir şey yok, üzgünüz. Aslında biraz daha performans gösterip alabilecek durumumuz vardı. Fakat ilk maçın heyecanıyla olmadı. Hem futbolcular hem de yönetim biraz daha motive olduktan sonra önümüze bakacağız. Daha önümüzde çok maç var. Sadece bir maçla ligin sonunu tayin etmek mümkün değil. Onun için motivasyonumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."

Elitaş, takımın motivasyonunu korumalarının ve gelecekteki maçlarda daha iyi bir performans göstermelerinin önemli olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı