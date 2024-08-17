Elitaş, Kayserispor-Sivasspor Maçını Tribünden İzledi

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor arasında oynanan karşılaşmayı tribünden takip etti. Maç sonucunda Sivasspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Maçın ardından stat çıkışında açıklamalarda bulunan Elitaş, Kayserispor'un 2024-2025 sezonundaki ilk maçı oynadığını ifade etti. Maçın oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Elitaş, şu ifadelere yer verdi:

"Bundan sonraki maçlara bakacağız. Diyecek bir şey yok, üzgünüz. Aslında biraz daha performans gösterip alabilecek durumumuz vardı. Fakat ilk maçın heyecanıyla olmadı. Hem futbolcular hem de yönetim biraz daha motive olduktan sonra önümüze bakacağız. Daha önümüzde çok maç var. Sadece bir maçla ligin sonunu tayin etmek mümkün değil. Onun için motivasyonumuzu bozmadan yolumuza devam edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum."