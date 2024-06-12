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Eljif Elmas'tan Arda'ya övgü dolu sözler: "Arda Güler, EURO 2024'te sürpriz isim olabilir"

Türk asıllı Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı oyuncusu Eljif Elmas, Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in EURO 2024'te sürpriz bir performans sergileyebileceğini belirtti. Elmas ayrıca Türkiye'deki futbol atmosferini ve Avrupa Şampiyonası'nda favori takımları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2024 17:46
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 17:46
Eljif Elmas'tan Arda'ya övgü dolu sözler: "Arda Güler, EURO 2024'te sürpriz isim olabilir"

Eljif Elmas: "Galatasaray'a gol atmak benim için gururdu''

Türk asıllı Kuzey Makedonya Milli Futbol Takımı oyuncusu Eljif Elmas, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in 2024 Avrupa Şampiyonası'nda sürpriz bir performans sergileyebileceğini söyledi. Elmas, Türkiye'deki futbol atmosferini ve favori takımları da değerlendirdi.

"Türkiye'deki Atmosfer Benzersiz"

Eljif Elmas, Türkiye'de oynadığı dönemdeki futbol atmosferini ve taraftarları övgüyle anlattı. Trendyol Süper Lig'in, İtalya ve Almanya liglerinin bir karışımı olduğunu belirten Elmas, Türkiye ligini diğerlerinden ayıranın statlardaki atmosfer ve taraftarlar olduğunu ifade etti. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde stadın enerjisinin oyuncuları %200 ile oynamaya ittiğini söyledi.

"Galatasaray'a Attığım Gol Gurur Vericiydi"

Elmas, Kadıköy'de Galatasaray'a attığı golü hatırlatarak, bu anıyı gerçek bir gurur kaynağı olarak nitelendirdi. Takım arkadaşlarının tebrikleriyle dolu olan o anıya dair detayları paylaştı.

"Arda Güler EURO 2024'te Sürpriz Olabilir"

Elmas, 14 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda favorisinin Fransa olduğunu belirtirken, Almanya ve İtalya'nın da güçlü olduğunu vurguladı. Ayrıca, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in turnuvada sürpriz bir performans sergileyebileceğini ve ilginç bir izlenim bırakabileceğini dile getirdi.

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