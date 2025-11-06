Elvin Zeynalov: İstanbul'da Haydar Aliyev Anısına Spor Ödül Gecesi

Elvin Zeynalov, Türk ve Azerbaycan futboluna ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Azerbaycanlı spor insanı Elvin Zeynalov, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı Haydar Aliyev anısına İstanbul'da spor camiasına yönelik bir ödül töreni düzenleyeceklerini duyurdu.

Zeynalov, Türkiye ve Azerbaycan futboluna ilişkin değerlendirmelerinde, Azerbaycan futbolunun son dönemde öne çıktığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Kurban Kurbanov’un teknik direktörlüğünde Karabağ bunu gösteriyordu. 2018-2025 arasında daha da arttı. Karabağ büyük başarılar elde etti. İki devlet tek millet olduğumuz için Türk futboluyla durumlarımız da aynı. Hem Azerbaycan’da hem Türkiye’de altyapıya iyi bir yatırım yapılsa bence dünyanın bir numarası olurlar".

"Azerbaycanlı futbolcuların en büyük arzusu Türkiye’de oynamak"

Zeynalov, Azerbaycan’daki futbolcuların Türkiye’de oynamayı tercih ettiklerini belirterek, "Türkiye, bütün İslam ülkeleri için Avrupa’ya açılan kapı. Futbolun bir numarası Avrupa olduğu için bizim bütün çocuklar da buradan gelip gitmek istiyorlar. Türkiye’de hepsi oynamak istiyorlar. En büyük arzularından biri de bu. Türkiye bizim için İslam’ın en büyük kalesi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, spora son yıllarda çok büyük önem verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da spora ve sporcuya verdiği önem için teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

"Türk takımlarının başarısına Azerbaycan milleti olarak çok seviniyoruz"

Azerbaycan milletinin Türk futbolunu yakından takip ettiğini belirten Zeynalov, "Bizde aslında ilk öncelik Türk futbolu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bizim için çok önemli. Türkiye’nin üç büyük takımın maçı olduğunda geceleri uyumayan insanlar var. Türk takımlarının başarısına Azerbaycan milleti olarak çok seviniyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yabancı futbolculara çok büyük paralar harcanmamalı"

Zeynalov, Azerbaycan ve Türkiye liglerinde yabancı futbolculara çok büyük paralar harcanmaması gerektiğini vurguladı: "Azerbaycan’da da Türkiye’de çok sayıda yabancı futbolcu var. Gelen yabancı futbolculara tabii ki ilgi oluyor. Ama bence yabancı futbolculara çok büyük paralar harcanmamalı. Bu yatırım yerli futbolculara yapılırsa başarı da kısa zamanda gelecektir".

"Yerli hocalara şans tanınması gerek"

Yerli teknik adamlara daha fazla güvenilmesi gerektiğini savunan Zeynalov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yerli hocalara daha fazla güvenmek gerek. Avrupa liglerinde hocalar başarısız olsalar da uzun yıllar takımın başında kalabiliyor. Azerbaycan’da ve Türkiye’de ise yerli hocalar sistemini bile oturtamadan en küçük başarısızlıkta kovuluyorlar. Hoca ve oyuncu arasında baba-oğul ilişkisi olması lazım. Türk futbolu bunu oturtmazsa başarısız olur. Yerli hocalara şans tanınması gerek. Herhangi bir yabancı hocayla büyük başarılar yakalandığını henüz görmedim."

Haydar Aliyev'in spor vizyonu ve ödül gecesi planı

Zeynalov, Azerbaycan’ın son 30 yılda sporda önemli adımlar attığını belirterek, "1993’te Haydar Aliyev’in Azerbaycan’ın başına geçmesiyle bu adımlar daha da büyüdü. Haydar Aliyev’in bizim için yaptığı öngörüler gözle görülür düzeyde. Haydar Aliyev’in oğlu İlham Aliyev’in de sporla ilgilenmesi bizim için çok önemli. Azerbaycan olimpiyatlarda da çok başarılı oldu" diye konuştu.

Zeynalov, Haydar Aliyev anısına düzenlemeyi planladığı ödül gecesiyle ilgili olarak, "Böyle bir gece düzenlemek hep hayalimdi. Haydar Aliyev’le ilgili Türkiye’de çok fazla şey yapmak istiyorum. Haydar Aliyev sevgimi her fırsatta anlatıyorum. Geçmişimizi bilmemiz geleceğimize atacağımız en büyük adımdır. Bu geceyi Haydar Aliyev’in anısına İstanbul’da düzenlemeyi planlıyorum. Türkiye’den de Azerbaycan tarafından çok büyük destek var. Resmi adımları da en kısa zamanda atacağız. İnşallah bu anma ve ödül gecesine resmi kurumlardan destek ve izin verilirse büyük gurur hissederim. Bu benim için devleti, vatanı, milleti sınırsız ve karşılıksız sevmenin büyük manevi ödülü olur" ifadelerini kullandı.

Hayatına yön veren en önemli ismin Haydar Aliyev olduğunu söyleyen Zeynalov, ayrıca Arif Paşayev’den etkilendiğini belirterek, "Şahsen tanıştığım Azerbaycan’ın en değerli ilim insanlarından Arif Paşayev’den aldığım vatana, devlete, millete sevgi bağlılığı benim gelecek hayatımda atacağım adımlarda daha inançlı olmamı sağladı" dedi.

