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Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Kurulu'nda Emin Müftüoğlu, başkanlık görevine tekrar seçildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:26
Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığına Yeniden Seçildi

Emin Müftüoğlu Yeniden Başkan

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nu, Ankara'daki The Green Park Otel'de gerçekleştirdi. Kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu ile Kerim Vural yarıştı.

Oylama Sonuçları

Oylama öncesinde federasyonun yönetim kurulu faaliyetleri ve mali durumları ibra edildi. Toplam 279 delegenin oy kullandığı genel kurulda, Emin Müftüoğlu 202 oy alarak yeniden başkan seçilirken, Kerim Vural 74 oyda kaldı. 3 oy geçersiz sayıldı.

Başkan Müftüoğlu'nun Açıklamaları

Seçim süreci sonrası camiaya hitap eden Müftüoğlu, genel kurulun sorunsuz geçtiğini dile getirdi. Destek veren herkese teşekkür eden Müftüoğlu, "Dört yıl daha birlikteyiz. Yaptık ve bundan sonra daha iyisini yapacağız. Madalyalar alacağız," dedi.

Destekleyenlere Teşekkür

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve bakanlık yetkililerine verdikleri destekler için teşekkür etti.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Emin Müftüoğlu'nun yeni yönetim kurulu asil üyeleri şu isimlerden oluşmaktadır:

  • Fikret Hayali
  • Metin Cengiz
  • Yusuf Alperen Ayar
  • Elif Merve Beyla
  • Ercan Okur
  • Veysel Serdar
  • Mehmet Okan Kaya
  • Kenan Güler
  • Onur Şahin
  • Nevzat Kıral

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden...

Türkiye Bisiklet Federasyonu 6. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda başkanlığa Emin Müftüoğlu, yeniden seçildi. Ankara'da The Green Park Otel'de gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık için mevcut başkan Emin Müftüoğlu (fotoğrafta) ile Kerim Vural yarıştı. Başkan Emin Müftüoğlu, genel kurulda konuşma yaptı.

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