Emin Müftüoğlu, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği İçin 25 Eylül'de Yarışacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 25 Eylül'de Ruanda'da yapılacak UCI Kongresi'nde UCI Yönetim Kurulu üyeliği için yarışacak.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:32
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyeliği için 25 Eylül'deki UCI Kongresi'nde yarışacak.

Adaylık Süreci ve Avrupa Temsili

Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) tarafından Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen 37. kongrede, UCI Yönetim Kurulu Üyeliği için 10 aday belirlendi. Müftüoğlu, 49 ülkeden 43'ünün oyunu alarak Avrupa kıtasını temsilen UCI Yönetim Kurulu'na ikinci kez aday gösterildi.

Kigali, Ruanda'da 25 Eylül'de yapılacak UCI Kongresi'nde Avrupa'yı temsil edecek 2 kadın ve 5 erkek üye seçilecek.

Tecrübe ve Görevler

Emin Müftüoğlu, 2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ayrıca ikinci kez seçildiği Balkan Bisiklet Birliği Başkanlığı görevini de sürdürüyor.

Emin Müftüoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Türk bisikleti son yıllarda hem altyapı yatırımları hem de uluslararası başarılarla büyük bir ivme kazandı. Bu başarıların dünya bisikletinin karar mekanizmalarında da temsil edilmesi bizim için gurur kaynağı. UCI Yönetim Kurulu'na yeniden seçilmem halinde hem Avrupa'da hem de ülkemizde bisiklet sporunun gelişimi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Eylül 2025 Takvimi

Öte yandan Türkiye Bisiklet Federasyonu Eylül 2025 takviminde yol, pist ve dağ bisikleti branşlarında hem yurt içinde hem de yurt dışında önemli organizasyonlar düzenleyecek.

Yurt içi ulusal yarışlar İstanbul, Konya, Samsun, Trabzon ve Siirt'te koşulacak. Uluslararası şampiyonalarda ise milli sporcular İsviçre, Çekya, Romanya ve Ruanda'da madalya mücadelesi verecek.

