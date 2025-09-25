Emin Müftüoğlu UCI Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçildi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Karar, Kigali'de düzenlenen UCI'nin 194. kongresinde alındı.

Kongre ve Seçim

UCI'nin 194. kongresi, 136 ülke federasyonunun rekor katılımıyla ilk kez Afrika kıtasında, Ruanda'nın başkenti Kigali'de gerçekleştirildi. Kongrenin açılış konuşmasını Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame yaptı.

Kongre sonunda yapılan seçimde, Avrupa'dan aday olan 9 isim arasından 37 oy alarak Yönetim Kurulu'na seçilen Müftüoğlu, ikinci kez UCI Yönetim Kurulu'nda yer alacak ve bisikletin küresel yönetiminde söz sahibi olacak.

Geçmiş Görevler

Müftüoğlu, 2013-2016 yılları arasında UCI Yönetim Kurulu Üyeliği ve Dünya Dağ Bisikleti Komisyon Başkanlığı görevlerinde bulundu. Halen Balkan Bisiklet Birliği başkanlığını sürdürüyor.

Türkiye Delegasyonu

Kigali'de Müftüoğlu'na Türkiye delegasyonu olarak Asbaşkan Metin Cengiz, Denetleme Kurulu Üyesi Hayri Çavuşoglu, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ve Federasyon Projeler Koordinatörü Pınar Arpınar Avşar destek verdi.

Müftüoğlu'nun Mesajı

"Bugün, Türkiye ve Türk bisikleti adına gurur duyduğum bir gün. Türkiye'de bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için yürüttüğümüz çalışmalar artık uluslararası platformda karşılık buluyor. UCI Yönetim Kurulu'nda ikinci kez yer almak, ülkemizin global bisiklet vizyonunu daha da güçlendirmemize imkan tanıyacak. Bu görev, genç sporcularımıza örnek olacak ve onların uluslararası arenada kendilerini geliştirmeleri için yeni fırsatlar yaratacak. Avrupa'dan seçilen diğer temsilcilerle birlikte, sporumuzun geleceğini şekillendirecek stratejik kararlar alacağız. Türkiye'nin bisiklet altyapısını, spor turizmini ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Ruanda'nın başkenti Kigali'de gerçekleştirilen Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) 194. kongresinde UCI Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.