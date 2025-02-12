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Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 Geçti

Emlak Konut, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 18:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 18:02
Emlak Konut, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 75-72 Geçti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Yakışan Bir Mücadele

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Emlak Konut, kendi sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol takımını ağırladı. Bu çekişmeli karşılaşmada Emlak Konut, müsabakayı 75-72’lik skorla kazanmayı başardı.

Mücadelede Öne Çıkanlar

Maç boyunca her iki takım da yüksek bir performans sergiledi. Emlak Konut, galibiyetle birlikte ligdeki iddiasını sürdürdü. Melikgazi Kayseri Basketbol ise göstermiş olduğu mücadele ile taraftarlarını gururlandırdı.

Sıra dışı bir atmosfere ev sahipliği yapan maç, basketbolseverlere keyifli anlar yaşattı. Bu galibiyet, Emlak Konut için büyük bir moral kaynağı oldu.

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