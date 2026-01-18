Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak

Maç Değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Sami Uğurlu değerlendirmelerde bulundu.

"Şiddeti çok yüksek antrenmanlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü istediğimiz oyunu oynamak istiyorsak bu şiddete ulaşmamız gerekiyor. Burada zaman zaman bu zorlukları yaşayacağız. Abdülkadir’in sakatlığını ne kadar ona bağlamasak da ilk yaptığı müdahalede bir sakatlık yaşadı. Daha sonrasında Veysel, Dario, Ballet ciddi ağrılar hissederek maçı tamamladı, bunlar olacak. Gelişirken bunları yaşayacağız. Ancak bizim kesinlikle zamanımız yok. Ligin eğer başı olsaydı bunları ilk haftalarda tolere edebilirdik. Ancak ikinci yarı puan tablosundaki yerimiz belli. Burada hem gelişirken aynı zamanda puan ve puanlar almamız gerekiyor"

İstediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum

47 yaşındaki teknik adam, takımın galibiyet alamamasının baskı yarattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıya başladığımızda savunma anlamında oyunun büyük bölümünde doğru işler yaptık. İkinci yarı yapacağımız hamleler vardı. Uzun süre galip gelememe, puan alamamanın mental olarak takımı etkilediğini görüyoruz. Biraz da öz güven eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak ikinci yarı oyuncu değişiklikleriyle daha fazla öz güvenle oynamaya çalıştılar. Bunu geliştirdikçe de biz istediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum"

Düşme Korkusu Yok

Uğurlu, Antalyaspor’un ligden düşmeyeceğini vurgulayarak takımın mücadele ve hedeflerine işaret etti:

"Bizim kafamızda düşmeyle ilgili kesinlikle öyle bir şey yok. Öyle bir korkuyla, endişeyle çalışmıyoruz. Öyle bir korkuyla, endişeyle maçlara da çıkmayacağız. Çünkü biz iyi takımız. Eksiklerimiz var ancak o eksikliklerimizi eğer oyuncu profili olarak ya da sayısal olarak çoğaltamıyorsak o zaman oyun kalitesini, fizik gücünü birlikteliği, beraberliği yukarı taşımamız gerekiyor. O maçlardan bir tanesini oynadık. Burada puan almak bizim için çok önemliydi. Kendi rakibimizle oynadık. Her geçen hafta bizim umudumuz Antalyaspor’u daha yukarıda görmek, daha iyi oynarken, daha fazla mücadele ederken görmek"

Transfer Tahtası ve Beklenti

Transfer kısıtına değinen Uğurlu, kadroyu ve beklentisini açıkladı:

"Transfer tahtasının açılmasını her hoca ister. Sayısal olarak olmasa da oyuncu kalitesini daha yukarıya taşımak tabii ki de isteriz. Ancak transfer tahtasının açılmama ihtimaline karşı da buraya geldik. Geldiğimizde de oyuncuları tanıyorduk. Bu kadronun transfer tahtası açılmasa da ligde kalacağını düşünüyorum. Daha önce oynattığımız oyunu herkes istiyor. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa ben yine Antalyaspor’un kesinlikle ligde kalacağını düşünüyorum"

Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, oyun olarak istedikleri seviyelere ulaşacaklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.