Özcan Bizati: Samsunspor Gibi Oyun Alışkanlığı Olan Takımlara Karşı Oynamak Zor

Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştıkları Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Basın toplantısına, "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Dün tekrar bir seçimimiz oldu, yeni yönetimimizi tebrik edelim. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." sözleriyle başlayan Bizati, rakibin oyun yapısının yarattığı zorluklara dikkat çekti.

Bizati, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zordur. Hem de onların oyununa ayak uydurursanız ki biz ilk yarı buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında verilen reaksiyon için oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Buna devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor."

Bizati'nin sözleri, takımın ilk yarı yaşadığı sıkıntılardan sonra gösterdiği reaksiyon ve oyunun tempo kontrolüne odaklanma isteğini öne çıkardı.

GENÇLERBİRLİĞİ TEKNİK SORUMLUSU ÖZCAN BİZATİ, OYUN ALIŞKANLIĞI OLAN SAMSUNSPOR GİBİ TAKIMLARA KARŞI OYNAMANIN ZOR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.