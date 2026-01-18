Özcan Bizati: Samsunspor Gibi Oyun Alışkanlığı Olan Takımlara Karşı Oynamak Zor

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, 18. haftada 1-1 biten Samsunspor maçı sonrası oyun alışkanlığı olan takımlarla oynamanın zorluğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 20:17
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 20:53
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor

Gençlerbirliği Teknik Sorumlusu Özcan Bizati, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında sahasında karşılaştıkları Samsunspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

Basın toplantısına, "Öncelikle dünle başlamak istiyorum. Dün tekrar bir seçimimiz oldu, yeni yönetimimizi tebrik edelim. İnşallah daha güzel günler bizi bekleyecek. Hayırlı olsun kendilerine ve kulübümüze." sözleriyle başlayan Bizati, rakibin oyun yapısının yarattığı zorluklara dikkat çekti.

Bizati, maçla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Oyun alışkanlığı olan Samsunspor gibi takımlara karşı oynamak zordur. Hem de onların oyununa ayak uydurursanız ki biz ilk yarı buna maruz kaldık. Onların oyunu gibi oynamaya çalıştık. Biraz sıkıntı yaşadık. Sonrasında verilen reaksiyon için oyuncularımızı tebrik etmek gerekiyor. Verilen reaksiyon sonrasında kendi oyunumuzu oynamaya başladık. Tempolu oyun, bize yakışan oyun tarzı da buydu. Buna devam ettirmek, bunun üzerine gitmemiz gerekiyor."

Bizati'nin sözleri, takımın ilk yarı yaşadığı sıkıntılardan sonra gösterdiği reaksiyon ve oyunun tempo kontrolüne odaklanma isteğini öne çıkardı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları