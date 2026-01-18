Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Trendyol Süper Lig 18. haftasında Kocaelispor, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Ernest Muçi 90+1'de galibiyeti getirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:24
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:24
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kocaelispor, kendi sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-2 mağlup oldu. Mücadelenin son anlarında gelen gol, konuk ekibe 3 puanı getirdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Tayfur Bingöl ceza sahasında topu kontrol etti; sol çapraza ilerleyip şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Ahmet Oğuz sağdan ortasını yaptı. Penaltı noktasının solunda Petkovic topu Rivas’a indirdi, Rivas tekrar Petkovic’e pas verdi. Kaleye sırtı dönük olan Petkovic, topu Linetty ile buluşturdu. Linetty’nin ceza sahası sol çaprazından şutu direğin yanından az farkla auta gitti.

90+1. dakikada Zubkov’un pasını alan Ernest Muçi, ceza sahası dışı sol çaprazından yakın direğe yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve skoru 1-2 yaptı.

Detaylar

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mehmet Emin Tuğral

Kadrolar

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic (Gökhan Değirmenci dk. 46), Ahmet Oğuz, Anfernee Dijksteel, Hrvoje Smolcic (Botond Balogh dk. 57), Massadio Haidara, Karol Linetty (Serdar Dursun dk. 90+4), Tayfur Bingöl, Daniel Agyei (Can Keleş dk. 79), Darko Churlinov (Cafumana Show dk. 46), Rigoberto Rivas, Bruno Petkovic

Yedekler: Samet Yalçın, Furkan Gedik, Mustafa Ege Bilim, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Trabzonspor: Andre Onana, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Arsenii Batagov, Mustafa Eskihellaç (Cihan Çanak dk. 86, Jabol Folcarelli, Inao Oulai (Anthony Nwakaeme dk. 86), Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi (Okay Yokuşlu dk. 90+4), Kazeem Olaigbe (Benjamin Bouchouari dk. 80), Felipe Augusto

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller ve Kartlar

Goller: Petkovic (dk. 18) (Kocaelispor), Felipe Augusto (dk. 44), Ernest Muçi (dk. 90+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Mustafa Eskihellaç, Ernest Muçi (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR'A 2-1 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR'A 2-1 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 18. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI TRABZONSPOR'A 2-1 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı
4
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
6
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
7
TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları