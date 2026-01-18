U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı

U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat'ta düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Organizasyon Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 34 farklı ilden 799 sporcu dört gün süren şampiyonada mindere çıktı. Etkinlik, Pazar günü oynanan final müsabakaları ve sonrasında düzenlenen ödül töreniyle noktalandı. Turnuva boyunca genç güreşçiler kıyasıya mücadele ederken müsabakalar sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Açıklamalar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur organizasyonun ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Grup şampiyonasının madalya törenini bitirmiş olduk. Tüm sporcularımıza ellerine sağlık diyoruz. Allah kuvvet versin. Dört gün boyunca Yozgatımızda gerçekten bir şölen havası vardı. Yaklaşık 900 sporcuyu Yozgat’ımızda ağırladık. Bunun yanında 50 tane kadar hakem, idareci ve antrenörümüz Yozgat’ımızda misafir ettik."

Hopur sözlerine devamla şunları ekledi:

"Pehlivanlarımız Yozgat Er Meydanı’nda boy gösterdi. Kıran kırana müsabakalar oldu. Yozgatlı hemşerilerimizle bu güzel güreşlere hep beraber tanıklık yaptık. İnşallah gelecek günlerde yine biz bu sporda diğer branşlarda da olmak üzere Türkiye şampiyonlarımızı, gruplarımızı Yozgatımızda yapmaya devam devam edeceğiz. Başta söylediğimiz gibi inşallah yiğitler şehri, Yozgatımızı spor merkezi yapmak için elimizden gayreti göstereceğiz. Gerçekten gençlerimiz umut verici. 900 gencimizi buradaydı. Bir o kadar da 600-700 Isparta’da 500 kadar da Kars’ta gruplarda bu 17 yaş grubunda mücadele etti. Yaklaşık 2 bine yakın sporcu, inşallah Türk güreşinin geleceği parlak olarak görüyoruz. Gençlerimizi de Ata sporu güreş yapmaya inşallah davet ediyoruz."

Turnuvada dereceye giren sporcular için ilk 10’a girenler, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN U17 SERBEST VE GREKOROMEN GÜREŞ GRUP MÜSABAKALARI, YOZGAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL KARŞILAŞMALARIYLA SONA ERDİ.