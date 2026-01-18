U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı

U17 Serbest ve Grekoromen Grup Müsabakaları Yozgat'ta tamamlandı. 34 ilden 799 sporcu yarıştı; ilk 10’a girenler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde etti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:35
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:38
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı

U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta sona erdi

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet takviminde yer alan U17 Serbest ve Grekoromen Güreş Grup Müsabakaları, Yozgat'ta düzenlenen final karşılaşmalarıyla tamamlandı.

Organizasyon Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. 34 farklı ilden 799 sporcu dört gün süren şampiyonada mindere çıktı. Etkinlik, Pazar günü oynanan final müsabakaları ve sonrasında düzenlenen ödül töreniyle noktalandı. Turnuva boyunca genç güreşçiler kıyasıya mücadele ederken müsabakalar sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Açıklamalar

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur organizasyonun ardından şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bugün Grup şampiyonasının madalya törenini bitirmiş olduk. Tüm sporcularımıza ellerine sağlık diyoruz. Allah kuvvet versin. Dört gün boyunca Yozgatımızda gerçekten bir şölen havası vardı. Yaklaşık 900 sporcuyu Yozgat’ımızda ağırladık. Bunun yanında 50 tane kadar hakem, idareci ve antrenörümüz Yozgat’ımızda misafir ettik."

Hopur sözlerine devamla şunları ekledi:

"Pehlivanlarımız Yozgat Er Meydanı’nda boy gösterdi. Kıran kırana müsabakalar oldu. Yozgatlı hemşerilerimizle bu güzel güreşlere hep beraber tanıklık yaptık. İnşallah gelecek günlerde yine biz bu sporda diğer branşlarda da olmak üzere Türkiye şampiyonlarımızı, gruplarımızı Yozgatımızda yapmaya devam devam edeceğiz. Başta söylediğimiz gibi inşallah yiğitler şehri, Yozgatımızı spor merkezi yapmak için elimizden gayreti göstereceğiz. Gerçekten gençlerimiz umut verici. 900 gencimizi buradaydı. Bir o kadar da 600-700 Isparta’da 500 kadar da Kars’ta gruplarda bu 17 yaş grubunda mücadele etti. Yaklaşık 2 bine yakın sporcu, inşallah Türk güreşinin geleceği parlak olarak görüyoruz. Gençlerimizi de Ata sporu güreş yapmaya inşallah davet ediyoruz."

Turnuvada dereceye giren sporcular için ilk 10’a girenler, Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkını elde etti.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN U17 SERBEST VE GREKOROMEN...

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN U17 SERBEST VE GREKOROMEN GÜREŞ GRUP MÜSABAKALARI, YOZGAT’TA GERÇEKLEŞTİRİLEN FİNAL KARŞILAŞMALARIYLA SONA ERDİ.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU’NUN 2026 YILI FAALİYET TAKVİMİNDE YER ALAN U17 SERBEST VE GREKOROMEN...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
2
İmren Alaçatıspor 2-0 Kazandı | İzmir Süper Amatör Lig E Grubu
3
U17 Güreş Grup Müsabakaları Yozgat'ta Sona Erdi — 799 Sporcu Mindere Çıktı
4
Kocaelispor 1-2 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 18. Hafta
5
Sami Uğurlu: Antalyaspor Kesinlikle Ligde Kalacak
6
Gençlerbirliği 1-1 Samsunspor | Trendyol Süper Lig 18. Hafta
7
TFF 2. Lig: İnegölspor, Karacabey Belediyespor'u 1-0 yendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları