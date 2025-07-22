Emre Gökdemir İnşaat, Ankara Keçiörengücü'nün Yeni Forma Sponsoru

Ankara Keçiörengücü Kulübü, isim sponsoru Emre Gökdemir İnşaat ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Kulübün Macunköy tesislerinde düzenlenen imza töreninde, her iki tarafın yöneticileri bir araya geldi.

İmza Törenine Katılım

Törene, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir ve kulüp genel sekreteri İbrahim Ayhan katıldı.

Başkan Tahiroğlu'ndan Açıklama

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden kulübün başkanı Tahiroğlu, "Geçen sezon devre arasından beri isim sponsorumuz olan Emre Gökdemir İnşaat ile bu sene de hem isim sponsorluğu hem de göğüs sponsorluğu için anlaştık. İnşallah iki taraf için de hayırlı olur. Temennimiz, Ankara'daki işadamlarımızın Emre Gökdemir gibi Ankara'nın değerli kulüplerine sponsor olmaları" şeklinde konuştu.

Emre Gökdemir'in Yorumları

Emre Gökdemir ise kulübün Süper Lig hedefine vurgu yaparak, "Başkentimizin en köklü kulüplerinden Keçiörengücü'nün sponsoru olmaktan onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Fotoğraf Çekimi

İmza töreninin ardından, Tahiroğlu ve Gökdemir, göğsünde şirketin isminin yazılı olduğu formayla basın mensuplarına poz verdi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü, isim sponsoru Emre Gökdemir İnşaat ile forma sponsorluğu anlaşması da imzaladı. Kulübün Macunköy tesislerinde düzenlenen imza törenine, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu (solda), Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir (ortada) ve kulübün genel sekreteri İbrahim Ayhan (sağda) katıldı.

Ankara Keçiörengücü Kulübü, isim sponsoru Emre Gökdemir İnşaat ile forma sponsorluğu anlaşması da imzaladı. Kulübün Macunköy tesislerinde düzenlenen imza törenine, Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu (solda), Emre Gökdemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Emre Gökdemir (ortada) ve kulübün genel sekreteri İbrahim Ayhan (sağda) katıldı.