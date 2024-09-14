Emre Mor Eyüpspor'a İmza Attı

Emre Mor Yeni Takımında

Fenerbahçe, genç futbolcusunu Eyüpspor'a kiralayarak yeni bir sürece adım attı. 27 yaşındaki Emre Mor'un, Süper Lig'in taraftarları ile yeni bir serüvene başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'den Açıklama

Sarı-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, "Emre Mor'un Eyüpspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya vardık. Kendisine sakatlıksız bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Emre Mor, Eyüpspor formasıyla yeni bir başlangıç yaparken, Fenerbahçe taraftarları da onu desteklemeye devam edecek.