Emre Özsarı: Kayseri Basketbol Galatasaray maçında kolay lokma değil — Play-off hedefi

Başantrenör Emre Özsarı, Kayseri Basketbol'un uyum sürecinde olduğunu, Galatasaray maçından galibiyet hedeflediklerini ve play-off'u amaçladıklarını söyledi.

SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol'un başantrenörü Emre Özsarı, lige oyun anlamında iyi bir başlangıç yaptıklarını ve bu hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

İlk iki haftanın değerlendirmesi

Ligde iki maçta bir galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Kayseri ekibinin başantrenörü Özsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın ilk iki haftada sergilediği oyundan memnun olduğunu belirtti.

Yeni bir ekip olduklarına değinen Özsarı, "İlk maçımızda deplasmanda Çanakkale Belediyesi'ni yendik. Onların da bizim de eksiklerimiz vardı. En önemli oyuncularımızdan Alice Künek'in, Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası'nda parmağı kırılmıştı. Onların daha fazla eksiği olduğu için bizim açımızdan açıkçası kolay maç oldu." dedi.

Özsarı, ligin ikinci haftasında Kayseri'de Botaş'a mağlup olduklarını ancak oyun anlamında sahadan memnun ayrıldıklarını dile getirdi.

Yeni kadro ve transferler

"Bir uyum sürecindeyiz. İnşallah sezonun ortasından sonra daha iyi yerlere geleceğimizi, uyum içinde oynayacağımızı düşünüyorum"

Takımın her geçen gün daha da iyi olacağının altını çizen Özsarı, "Şu anki kadroda geçen seneden 3 oyuncumuz var. 8-9 oyuncu transfer ederek yeni bir takım kurduk. Her şeyin bir anda olması tabii ki zor. Oyuncuların birbirlerine alışması zaman alıyor. Biz de o zamanı minimum hatayla geçirmek istiyoruz. Bir uyum sürecindeyiz. İnşallah sezonun ortasından sonra daha iyi yerlere geleceğimizi, uyum içinde oynayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarını büyük titizlikle yürüttüklerini anlatan Özsarı, hem Türk hem de yabancı oyuncularından memnun olduğunu kaydetti.

Özsarı, Euroleague seviyesindeki oyuncuları Alice Künek'in takıma katılmasıyla birçok şeyin değişeceğini söyledi.

Galatasaray maçı

"Kolay lokma olmayacağız"

Bu hafta Galatasaray Çağdaş Faktoring'e karşı zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Özsarı, şöyle devam etti:

"Her maçın ayrı bir hikayesi var. Bu hafta Galatasaray'la oynayacağız. Galatasaray hakikaten çok kuvvetli teknik ekip ve takıma sahip ama biz tabiri caizse kolay lokma olmayacağız. Felsefemiz, mücadele etmeyen, kabullenmiş bir takım olmamak. Bu benim aslında hayat felsefem gibi bir şey. Ne olursa olsun mücadeleyi son anına kadar devam ettiren bir kulüp olacağız. Önemli olan kaybederken de bir şeyleri kazanabilmek, takım olabilmek. Bu takım hiçbir zaman geri adım atmayacaktır. Taraftarımız elimizden geleni her zaman yapacağımızı bilsin."

Hedefler

"Play-off bizim için bir hedef"

Takımın istekli oluşunun bu sezonki hedefini belirlediğini aktaran Özsarı, "Biz her zaman hedefi olan bir takımız. Play-off bizim için bir hedef. Kaçıncı sıradan gireriz, onu bilmiyorum ama hedefimiz bu." diye konuştu.

Özsarı, ligin önceki senelere göre daha zor olduğuna dikkati çekerek, "Yüksek bütçesi nedeniyle çok güçlü takımlar bulunuyor. Biz kendi çapımızda mütevazı kadromuzla en iyi şekilde sezonu değerlendireceğiz. Her maçın değerli olduğunu biliyoruz. Kolay değil ama elimizden geleni yapacağız. Kayseri'mize hak ettiği o saha içerisindeki mücadeleyi veren, taraftarımızı mutlu etmeye çalışan oyunu oynayacağız. En önemli konu iyi niyetliyiz, mücadele ediyoruz ve çalışıyoruz. O bakımdan bu kurguyu kurmak, bu enerjiyi yakalamak kolay değil. İnşallah sezonun sonuna kadar bu şekilde devam ederiz. Çünkü biz her gün çalıştıkça ilerleyen bir ekibiz."

