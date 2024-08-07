Emrecan Bulut Çaykur Rizespor'da

Emrecan Bulut Çaykur Rizespor'a Katıldı

Trendyol Süper Lig'in önde gelen takımlarından Çaykur Rizespor, Beşiktaş'tan Emrecan Bulut ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Yapılan Açıklama

Yeşil-mavili kulüp, gerçekleştirdiği transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Çaykur Rizespor, 2024-2025 sezonu için geçici transfer anlaşmasına vardığı 21 yaşındaki Emrecan Bulut'un nihai transferi için Beşiktaş ile mutabakata vardı. Oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Emrecan Bulut'a katıldığı ailemize yeniden 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi.