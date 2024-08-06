Emrecan Uzunhan Antalyaspor'a Kiralandı

Beşiktaş'tan Emrecan Uzunhan Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, genç savunma oyuncusu Emrecan Uzunhan'ın Antalyaspor’a kiralandığını resmi olarak açıkladı.

Kiralanma Süreci ve Detaylar

23 yaşındaki stoper Emrecan Uzunhan, 2024-2025 sezonu sonuna kadar Antalyaspor'da forma giyecek. Beşiktaş, 2022 yılında İstanbulspor’dan transfer ettiği Emrecan'ı, 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında Antalyaspor’da kiralık olarak oynatmıştı. Büyük Beklentiler İçinde

Transferin her iki taraf için olumlu sonuçlar doğurması bekleniyor.