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Enea Bastianini, MotoGP 2024 Sezonunun 10. Yarışında Zaferi Elde Etti

Enea Bastianini, MotoGP 2024 sezonunun 10. yarışında Büyük Britanya'da birincilik elde etti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 17:36
Enea Bastianini, MotoGP 2024 Sezonunun 10. Yarışında Zaferi Elde Etti

MotoGP 2024 Sezonunun 10. Etabı: Bastianini'nin Zaferi

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 10. etabı, İngiltere'nin Northamptonshire Kontluğu'nda bulunan Silverstone pistinde gerçekleşti. Bu önemli yarışta, Enea Bastianini, Ducati Lenovo takımının pilotu olarak birinci sırayı elde etti.

Yarış Detayları

20 turdan oluşan büyük mücadele sonucunda Bastianini, 39 dakika 51.879 saniyelik derecesiyle diğer tüm rakiplerini geride bıraktı. İtalya'nın bu yetenekli sürücüsü, 2024 sezonunda ilk kez zafer kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Podyumda Diğer Pilotlar

Podyumda ikinci sırayı Jorge Martin (Prima Pramac), liderin 1.931 saniye gerisinde alırken, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) ise üçüncü olarak takım arkadaşının 5.866 saniye arkasında finiş gördü. Bu sonuçla Martin, genel klasmanda Bagnaia'yı geçerek liderliğe yerleşti.

Pilotlar Klasmanının İlk Beşi

  • 1. Jorge Martin (İspanya): 241 puan
  • 2. Francesco Bagnaia (İtalya): 238 puan
  • 3. Enea Bastianini (İtalya): 192 puan
  • 4. Marc Marquez (İspanya): 179 puan
  • 5. Maverick Vinales (İspanya): 130 puan

Gelecek Yarış

MotoGP sezonunun 11. yarışı, 16-18 Ağustos tarihlerinde Avusturya'da gerçekleştirilecektir.

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