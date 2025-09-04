DOLAR
41,18 -0,01%
EURO
48,11 -0,08%
ALTIN
4.690,94 0,5%
BITCOIN
4.555.853,82 1,36%

ENKA'dan Çifte Şampiyonluk — Atletizm Kulüpler Süper Ligi

ENKA, İzmir'deki finalde kadınlarda 21., erkeklerde 14. kez şampiyon oldu; Fenerbahçe her iki kategoride ikinci, bazı ekipler 1. lige düştü.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 10:58
ENKA'dan Çifte Şampiyonluk — Atletizm Kulüpler Süper Ligi

ENKA'dan çifte şampiyonluk: Atletizm Kulüpler Süper Ligi'nde zirve

Finalde ENKA üstünlüğü, Fenerbahçe ikinci oldu

ENKA, hem kadınlar hem de erkeklerde Atletizm Kulüpler Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir'deki Atatürk Stadı'nda düzenlenen final yarışmalarına, kadınlar ve erkeklerde 8'er kulüp katıldı.

ENKA, 38’incisi organize edilen Atletizm Kulüpler Süper Ligi’nde kadınlarda 21, erkeklerde ise 14. kez zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, hem kadınlarda hem de erkeklerde ikinci oldu. Kadınlarda Batman Petrol, erkeklerde ise Galatasaray üçüncülüğü elde etti.

Küme düşenler

Son 2 sıradaki kulüpler küme düştü. Kadınlarda Gaziemir Belediyespor ve Gaziantep Spor, erkeklerde ise Batman Petrol ve Jandarma Gücü, gelecek yıl 1. ligde mücadele edecek.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ampute Milli Takımı 2026 Dünya Kupası'na Seribaşı Olmayı Hedefliyor
2
Türkoğlu: Sırbistan Galibiyeti Türk Basketbolu İçin Dönüm Noktası
3
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2. Hafta Başlıyor — 2025-2026 Programı
4
Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon Motofest'e Yoğun İlgi
5
Milli Okçular Gwangju'da: Mete Gazoz Liderliğinde 12 Sporcu Dünya Şampiyonası'nda
6
ENKA'dan Çifte Şampiyonluk — Atletizm Kulüpler Süper Ligi
7
9. Uluslararası Süleymanpaşa Optimist Cup Tekirdağ'da Sürüyor

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor