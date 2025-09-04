ENKA'dan çifte şampiyonluk: Atletizm Kulüpler Süper Ligi'nde zirve

Finalde ENKA üstünlüğü, Fenerbahçe ikinci oldu

ENKA, hem kadınlar hem de erkeklerde Atletizm Kulüpler Süper Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, İzmir'deki Atatürk Stadı'nda düzenlenen final yarışmalarına, kadınlar ve erkeklerde 8'er kulüp katıldı.

ENKA, 38’incisi organize edilen Atletizm Kulüpler Süper Ligi’nde kadınlarda 21, erkeklerde ise 14. kez zirvede yer aldı.

Fenerbahçe, hem kadınlarda hem de erkeklerde ikinci oldu. Kadınlarda Batman Petrol, erkeklerde ise Galatasaray üçüncülüğü elde etti.

Küme düşenler

Son 2 sıradaki kulüpler küme düştü. Kadınlarda Gaziemir Belediyespor ve Gaziantep Spor, erkeklerde ise Batman Petrol ve Jandarma Gücü, gelecek yıl 1. ligde mücadele edecek.