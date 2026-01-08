Eray Korkmaz: 'Şampiyonluk İçin Kurulduk' — Esenler Erokspor'un Hedefi Trendyol 1. Lig

Eray Korkmaz, Esenler Erokspor'un Trendyol 1. Lig şampiyonluğu hedefini ve Belek'teki kamp hazırlıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:50
Eray Korkmaz: "Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız"

Esenler Erokspor’un 22 yaşındaki savunma oyuncusu Eray Korkmaz, takımın Trendyol 1. Lig şampiyonluğunu hedeflediğini ve devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sürdürdüklerini açıkladı. İstanbul ekibi ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

Şampiyonluk hedefi

Korkmaz, takımın sezon hedefini net bir şekilde ifade etti: "Sürpriz bir beraberlik aldık. Şampiyonluk için kurulmuş bir takımız ve şampiyon olmak istiyoruz. İlk haftalarda dediğim gibi bekleneni veremdik ama daha sonrasında 5’te 5 gibi güzel bir seri yakaladık. Totale bakınca da ilk yarıyı 3. sırada bitirdik. Bizim için iyi bir yer. Ama sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. İkinci yarıda hedefimiz 2. veya 3. sırada olup çıkmak".

Kamp ve hazırlık süreci

Belek Turizm Merkezi, Serik’teki kampın takım için verimli geçtiğini söyleyen Korkmaz, kamp çalışmalarıyla ilgili şunları paylaştı: "Bizim kısa bir süremiz olduğu için daha çok maç hazırlığı gibi oldu. Zaten burada hazırlanmamız biraz da iyi oldu. Çünkü İstanbul’da kar ve yağmur var. Burada çalışmalarımız devam ediyor. Zemin güzel, takımın havası iyi. İnşallah sezon sonu büyük sonuca ulaşmak istiyoruz".

İkinci yarı hedefleri

Takım olarak ikinci yarıda üst düzey performans hedeflediklerini vurgulayan Korkmaz, "İkinci yarıdan hedefimiz şampiyonluk. Bütün maçlarımızı kayıpsız geçmek istiyoruz. En kötü puan almak istiyoruz. Onu yapabilecek de kalitede oyuncularız. İnşallah düşündüğümüz kadar her şey güzel olur" ifadelerini kullandı.

Teknik ekip ve Osman Özköylü

Teknik Direktör Osman Özköylü ile iletişimlerinin iyi olduğunu belirten Korkmaz, hocanın tecrübesinden faydalandıklarını şöyle anlattı: "Osman hoca ile iletişimiz gayet iyi. Osman hoca zaten bu ligin çok tecrübeli bir hocası. Bize de neler yapmamız gerektiğini, nasıl oynamamız gerektiğini çok iyi bir şekilde iletişimle sağlıyor. Hem taktik olarak gösteriyor hem de iletişim olarak bunları bize söylüyor. Dediğim gibi çok tecrübeli bir hoca. Biz de onun tecrübelerinden faydalanıp, bir üst lige çıkmak istiyoruz".

Bireysel hedefler

Korkmaz, kişisel hedeflerini de paylaştı: "Öncelikle her Türk gencinin olduğu gibi benim de hedefim milli takımda forma giymek. Milli takımda oynamayı çok istiyorum. Daha sonrasında büyük takımlarda oynamak istiyorum. Avrupa’daki hedefim ise Premier Lig’de oynamak istiyorum".

