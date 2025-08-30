Eray Yazgan: Kerem Aktürkoğlu transferinde Avrupa listesine engel yok

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasındaki Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı öncesinde RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yazgan, konuşmasına 30 Ağustos Zafer Bayramı anmasıyla başladı ve maçın coşku içinde geçmesini diledi.

Kerem Aktürkoğlu transferi ve Benfica ile rüçhan hakkı

Eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu ile ilgili sürece değinen Yazgan, kulübün Benfica ile yaptığı sözleşmede öncelik (rüçhan) hakkı bulunduğunu hatırlattı. Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu'nun transferiyle ilgili Benfica ile yaptığımız sözleşmede bir öncelik hakkımız var. Benfica, bu hak sebebiyle Kerem Aktürkoğlu ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Kulübüne sormak zorunda. Benfica, dün bize Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletti ve bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu."

Yazgan, rüçhan hakkından doğan 5 iş günlük sürenin 5 Eylül Cuma günü dolacağını ve Avrupa listesine yazma sürecinin tamamlanmasıyla bu sürenin sonlanacağını vurguladı: "Başka bir deyişle de Avrupa listesine yazma süreci tamamlanınca doluyor. Fenerbahçe Kulübünün bu gerçeklikten bir haber olarak bu süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz."

Yazgan ayrıca, "Sonuç olarak kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın misyonu ve rakip eleştirileri

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının üst kimlik olduğunu belirten Yazgan, Galatasaray'ın tarihine ve misyonuna dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Galatasaray, Çanakkale'de yüzlerce şehit vermiş bir eğitim yuvasından doğan, Türk olmayan takımları yenme gayesiyle kurulan bir kulüptür. Milyonlarca taraftarı, 19 Türkiye Kupası, 5 yıldızı, iki tane Avrupa Kupası ve onlarca başarıyla bugün gelinen noktada Galatasaray Kulübü, Türk futbolunun hamisidir. Galatasaray Kulübü Başkanı da Türk futbolunun abisi konumundadır."

Yazgan, rakiplerin yönelik suçlamalarına tepki göstererek, sporun birlik ve saygı çerçevesinde sürmesi gerektiğini vurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı: "Bu vesileyle Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam edecek Samsunspor'a başarılar diliyorum."

Diğer transferler ve kadro değerlendirmeleri

Yazgan, Fenerbahçe ile doğrudan bir görüşme yapılmadığını, Kerem Aktürkoğlu sürecinin Benfica ile Galatasaray arasında devam ettiğini belirtti: "Bu süreç Benfica ile bizim aramızda geçen bir süreçtir. Fenerbahçe Kulübü bizim muhatabımız değil. Dolayısıyla herhangi bir arama olmadı."

Barış Alper Yılmaz hakkında da konuşan Yazgan, oyuncunun kulüp ve milli takım için değerli olduğunu, transfer sürecinin oyuncuyu zihnen yorduğunu ve bu yüzden kadroya alınmadığını söyledi: "Transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda çok ciddi bir değişiklik yok."

Şampiyonlar Ligi kurasıyla ilgili değerlendirmesinde Yazgan, birinci torbadan gelen rakiplerin zorluğuna dikkat çekti: "Birinci torbadan çektiğimiz iki takım, İngiltere'nin şampiyon olmuş iki takımıdır. Hiç kolay rakip değiller. Galatasaray da o takımlar için kolay bir rakip değil. Avrupa'da daha üst turlara gitmek amacıyla yola çıktık. Kadro yapılanmamızı bunun üzerine yaptık."

Kaleci transferine dair bilgide ise Yazgan, sahada bugünkü maçta Günay Güvenç'in kaleyi koruyacağını, son iki buçuk yıldaki katkılarını vurguladı ve transfer sürecinde dört isim üzerinde durulduğunu aktardı: "Monako'daki kura çekiminde başkan vekilimiz Abdullah Kavukçu'nun da belirttiği üzere kaleci transferinde 4 farklı isim üzerinde ilerliyoruz. En doğru ismi teknik heyetimiz tercih edecektir. 2 Eylül Salı akşamına kadar da süreci tamamlayacaklardır."

