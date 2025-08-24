Ercan Yıldız: Dünya Badminton Şampiyonasında Gelişim ve Madalya Hedefi

HÜSEYİN BURAK DEMİRER - Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, yarın Fransa'da başlayacak 29. Dünya Badminton Şampiyonası öncesinde AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, turnuvada hem sonuç hem de sporcuların gelişiminin öncelikli olduğunu vurguladı.

Turnuva ve millilerimiz

Badmintonda sezonun en önemli organizasyonu olan dünya şampiyonası, 25-31 Ağustos tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek. 53 ülkeden 382 badmintoncunun katılacağı şampiyonada Türkiye'yi 4 sporcu temsil edecek.

Neslihan Arın ve Özge Bayrak Bağcı tek kadınlar, Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci ise çift kadınlar kategorisinde korta çıkacak. Kariyerlerinde Avrupa 3'üncülüğü bulunan Neslihan, Özge ve Bengisu-Nazlıcan ikilisi, Türkiye'ye Dünya Badminton Şampiyonası'ndaki ilk madalyasını kazandırmaya çalışacak.

Yıldız'ın öncelikleri

Turnuva öncesi konuşan Ercan Yıldız, sporcuların performans gelişimi ve deneyim kazanmasının ana hedefleri arasında olduğunu belirtti: "Bu yılki dünya şampiyonasında temel beklentimiz, sporcularımızın performanslarını geliştirmeleri ve tecrübe kazanmaları. Elbette madalya hedefimiz de var ancak bu tür organizasyonlar, yalnızca sonuç odaklı değil, aynı zamanda süreç ve gelişim odaklı ele alınmalı. Kadın sporcularımızın göstereceği performansın, gelecekteki uluslararası başarılarımızın da temelini oluşturacağına inanıyoruz."

Yıldız, federasyonun göreve geldikleri günden itibaren sistematik bir dönüşüm yürüttüğünü belirterek, "85 milyonluk bir ülkenin 4 sporcuyla temsil edilmesi elbette ki hedeflediğimiz bir tablo değil" ifadelerini kullandı. Ayrıca TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi) ve SEM (Sporcu Eğitim Merkezi) yatırımlarına, milli takım düzeyinde yapılan performans ölçüm testlerine vurgu yaptı.

Reformlar ve sponsorluklar

Federasyon yönetimine başladığı 2023 Eylül ayından bu yana yapılan düzenlemeleri aktaran Yıldız, "Temel ilkelerimiz şeffaflık, planlılık ve katılımcılık" dedi. Personel yapılanmasının geliştirilmesi, tesis bakım-onarımları ve güneş enerjisi sistemi kurulması gibi adımların yanı sıra, uluslararası marka bilinirliğine sahip firmalarla sponsorluk anlaşmaları imzalandığını söyledi. Bu kapsamda Navek, Ortaped, Aroma, Victor ve Intercity ile işbirlikleri kuruldu.

Yıldız, lig yapılanmasının beklenen etkiyi gösterdiğini vurguladı: "Kesinlikle gösterdi. 2024'e 'rekorlar yılı' diyerek başladık ve bu iddiamızı gerçekleştirdik." Lig sisteminin üç kademeli (Süper Lig, 1. Lig ve Gelişim Ligi) olarak eksiksiz gerçekleştirildiğini, 2025'e ise yoğun bir faaliyet programıyla başlandığını aktardı. Ocak ayında düzenlenen terfi maçlarında yaklaşık 60 kulübün katılım sağladığını belirtti.

Kısa, orta ve uzun vadeli hedefler

Yıldız, kısa vadede yeni gelen yabancı performans antrenörü ve yüksek performans direktörlüğüyle birlikte sporcu ölçüm ve izleme sistemlerini geliştirmek ile kulüplere ayni ve nakdi destekleri artırmanın öncelikler arasında olduğunu söyledi. Orta ve uzun vadeli hedefleri ise şu sözlerle özetledi: "Orta vadede uluslararası turnuvalarda daha fazla Türk sporcunun yer alması ve derece elde etmesini, sporcu havuzunun genişletilmesi ve lisanslı sporcu sayısının artırılmasını, badmintonun Türkiye genelinde daha yaygın hale gelmesini hedefliyoruz. Uzun vadeli hedeflerimizi ise olimpiyatlara düzenli olarak sporcu gönderen bir badminton ülkesi haline gelmek, altyapıdan elit seviyeye kadar sürdürülebilir bir sporcu gelişim sistemi kurmak ve Türk badmintonunu hem sportif başarı hem de organizasyon kalitesi açısından uluslararası vitrinde güçlü bir konuma taşımak."

Yıldız, bu stratejilerle önümüzdeki dönemde erkek sporcuların da dünya şampiyonasında yer almasının ve federasyonun çalışmalarının somut sonuçlar vereceğinin altını çizdi.