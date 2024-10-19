Ercan Yıldız Yeniden Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı

Ercan Yıldız, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanlığına Seçildi

Türkiye Badminton Federasyonu, 7. Olağan ve Mali Genel Kurulu'nun gerçekleştirildiği The Green Park Hotel'de, mevcut başkan Ercan Yıldız'ın yeniden seçilmesiyle sonuçlandı.

Başkanlık Seçimi ve Oylama Süreci

Seçimde Ercan Yıldız, tek aday olarak sunuldu ve yeterli çoğunluk sağlandığı takdirde oylama gerçekleşti. Yıldız, 169 delegenin oyunu alarak başkanlık görevine devam ederken, 3 oy da geçersiz sayıldı.

Ercan Yıldız'ın Açıklamaları

Seçim sonrası delegelere hitap eden Yıldız, "Yeni dönemde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Badmintonu ileri taşımak için gece gündüz çalışacağız. Olimpiyatlarda başarıyı yakalayacağız. Altyapımıza da önem verip geleceğin sporcularını yetiştireceğiz. Katılım gösteren, destek veren tüm delegelerimize teşekkür ederim." diyerek, yeni döneme dair kararlılığını vurguladı.

Yeni Yönetim Kurulu Süreci

Ercan Yıldız başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulu, Resul Çiftçi, Ali İhsan Acar, Muharrem Özen, Rüveyda Çiftçi, Zafer Şahin, Hüseyin Fil, Öznur Çalışkan Şimşek, Mehmet Tural, Şaban Kırcalı ve Gökhan Dandin’den oluşuyor.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.

Türkiye Badminton Federasyonu'nun The Green Park Hotel'de gerçekleşen 7. Olağan ve Mali Genel Kurulunda, başkanlığa yeniden Ercan Yıldız seçildi.