Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor — Van 1. Amatör Ligi 4. Hafta

Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor

Van 1. Amatör Ligi B Grubu | 4. Hafta

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 4. haftasında, Erciş Örenespor sahasında konuk ettiği İpekyolu Belediyesi Gençlikspor'a 2-3 mağlup oldu.

Erciş İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kaymakam Murat Karaloğlu ve Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar da tribünden takip etti.

Müsabaka boyunca karşılıklı ataklara sahne olan oyunda konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu galibiyetle İpekyolu Belediyesi Gençlikspor, puanını 12'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

VAN 1. AMATÖR LİGİ B GRUBU'NUN 4. HAFTASINDA ERCİŞ ÖRENESPOR SAHASINDA KONUK ETTİĞİ İPEKYOLU BELEDİYESİ GENÇLİKSPOR'A 3-2 YENİLDİ.