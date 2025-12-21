DOLAR
Erciş Örenespor 2-3 İpekyolu Belediyesi Gençlikspor — Van 1. Amatör Ligi 4. Hafta

Van 1. Amatör Ligi 4. haftasında İpekyolu Belediyesi Gençlikspor, Erciş Örenespor'u 3-2 yenerek puanını 12'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 18:31
Van 1. Amatör Ligi B Grubu | 4. Hafta

Van 1. Amatör Ligi B Grubu'nun 4. haftasında, Erciş Örenespor sahasında konuk ettiği İpekyolu Belediyesi Gençlikspor'a 2-3 mağlup oldu.

Erciş İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kaymakam Murat Karaloğlu ve Erciş Gençlik ve Spor Müdürü Harun Yaşar da tribünden takip etti.

Müsabaka boyunca karşılıklı ataklara sahne olan oyunda konuk ekip mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

Sonuç ve Puan Durumu

Bu galibiyetle İpekyolu Belediyesi Gençlikspor, puanını 12'ye yükseltti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025