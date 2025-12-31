DOLAR
Erciyes 38 FK 2025-2026 İlk Yarı: 1 Kırmızı, 42 Sarı Kart

Erciyes 38 FK, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında 15 maçta 1 kırmızı ve 42 sarı kart gördü.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:42
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:42
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta kart istatistikleri

Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, 2025-2026 futbol sezonunun ilk yarısında oynadığı 15 müsabakada toplam 1 kırmızı ve 42 sarı kart gördü.

Takımın gördüğü tek kırmızı kartı Mehmet Tosun alırken, sarı kart gören oyuncular ve kart sayıları şunlardır: Çağrı Yasak (7), İsmail Karakaş (4), Güney Günçel (3), Mehmet Tosun (3), Hüseyin Ekici (3), Enes Doğan (3), Ahmet Malatyalı (2), Berke Kayar (2), Muhammed Arıkan (2), Utkan Gökçen (2), Utku Burak Kunduzcu (2), Eren Kaya (1), Karem Bunak Yaşar (1), Berat İşkol (1), Burak Efe Arslan (1), Ethem Balcı (1), Yasin Atıcı (1), Ömer Görgüç (1), Sarp Ekinci (1), Tugay Adamcıl (1).

