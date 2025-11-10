Erciyes 38 FK'da 9 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi: Bahis İddiası

Erciyes 38 FK'da 9 Futbolcu PFDK'ya Sevk Edildi
Bahis iddialarıyla başlatılan TFF soruşturması
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından başlatılan bahis operasyonu çerçevesinde yapılan incelemeler sonrasında, Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Erciyes 38 Futbol Kulübü'nden 9 futbolcu disiplin kuruluna sevk edildi.
Bahis oynadıkları TFF tarafından başlatılan girişimler neticesinde tespit edilen 1024 futbolcu arasında Erciyes 38 FK'dan şu oyuncular bulunuyor: Tugay Adamcıl, Burak Efe Arslan, Ethem Balcı, Ziyahan Erbaşı, Güney Gençel, İsmail Karakaş, Eren Kaya, Ali Kılıç, Mehmet Tosun.
İlgili futbolcular, iddialar çerçevesinde Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
