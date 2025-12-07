Erciyes 38 FK, Gökhan Ünal ile Karşılıklı Ayrıldı

Erciyes 38 FK, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; son maçta Kilis 1984'e 3-1 yenildiler.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 17:12
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 17:12
Erciyes 38 FK, Gökhan Ünal ile Yollarını Ayırdı

Erciyes 38 Futbol Kulübü, Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Kayseri ekibi olarak bu kararın alındığını duyurdu.

Kararın, son oynanan ve 3-1 kaybedilen Kilis 1984 maçının ardından alındığı belirtildi.

Öte yandan, mavi-siyahlı takımın yeni teknik direktörünün kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor.

Kulüp Açıklaması

"Teknik Direktör Gökhan Ünal ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz"

