Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 17 Golle Tamamladı

Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta 15 haftalık ilk yarıda 17 gol attı; gollere 10 farklı futbolcu katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:37
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:37
Türkiye 3. Lig 2. Grup - 15 hafta

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 17 golle tamamladı.

2. Grup’ta mücadele eden mavi-siyahlı takım, 15 haftalık periyotta toplam 17 gol üretti. Bu gollere 10 farklı futbolcu imza attı.

Golleri kaydeden oyuncular:
3 gol: Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun
2 gol: Ethem Balcı
1 gol: Tugay Adamcıl, Ali Kılıç, Ahmet Malatyalı, Eren Kaya, İsmail Karakaş, Burak Kunduzcu

Erciyes 38 FK'nın ilk yarıdaki bu performansı, hücum hattındaki dağılımın çeşitliliğine işaret ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

