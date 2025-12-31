Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 17 Golle Tamamladı
Türkiye 3. Lig 2. Grup - 15 hafta
Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 17 golle tamamladı.
2. Grup’ta mücadele eden mavi-siyahlı takım, 15 haftalık periyotta toplam 17 gol üretti. Bu gollere 10 farklı futbolcu imza attı.
Golleri kaydeden oyuncular:
3 gol: Çağrı Yasak, Hüseyin Ekici, Mehmet Tosun
2 gol: Ethem Balcı
1 gol: Tugay Adamcıl, Ali Kılıç, Ahmet Malatyalı, Eren Kaya, İsmail Karakaş, Burak Kunduzcu
Erciyes 38 FK'nın ilk yarıdaki bu performansı, hücum hattındaki dağılımın çeşitliliğine işaret ediyor.
