Erciyes 38 FK İlk Yarıyı 5. Sırada Tamamladı

Erciyes 38 FK, Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı 23 puanla 5. sırada tamamladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 08:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 08:36
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta ara dönemi değerlendirmesi

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 Futbol Kulübü, ligin ilk yarısını 23 puanla 5. sırada tamamladı.

16 hafta süren ilk yarıda mavi siyahlılar, 15 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve liderin 12 puan gerisinde kaldı.

Kayseri ekibi rakip filelere 17 gol atarken, kalesinde 6 gol gördü ve +6 averajla ilk yarıyı tamamladı.

Sezona antrenör Gökhan Ünal ile başlayan ekip, daha sonra Adem Çak ile yoluna devam etti.

