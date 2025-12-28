Ayvalık’ta Murat Ustalı Adına Anlamlı Spor Tesisi Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz haziran ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın kardeşi Murat Ustalı’nın adının verildiği Ayvalıkgücü Belediyespor Murat Ustalı Spor Tesislerinin açılış törenine katıldı.

Açılış Törenine Katılanlar

Törende ayrıca Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, merhum Murat Ustalı’nın ailesi, sporcular ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Başkan Akın: Kardeşimizin Adı Sporla Yaşayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada Ayvalık’ta çok kıymetli ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ettiklerini belirterek, geçen haziran ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Ustalıyı saygı ve rahmetle andı. Akın, kıymetli kardeşin adının sporla, gençlerle ve bu güzel tesislerle birlikte yaşatılacak olmasını son derece anlamlı bulduğunu ifade etti ve ailesine sabırlar diledi.

Akın ayrıca Ayvalıkgücü Belediyesporun başarısının daha da artacağını vurgulayarak hep birlikte kulübü daha iyi bir yerde ve bir üst ligde görmek için mücadele edeceklerini söyledi. Tesislerin kulübün sportif hedeflerine katkı sunacağı ve Ayvalıkta spor kültürünü güçlendireceği mesajını verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaymakam Yaman: Ayvalıktan Vefa Örneği

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ustalı ailesinin spora maddi ve manevi desteklerde bulunduğunu, Ayvalıklıların ise büyük bir vefa örneği göstererek spor tesisine Murat Ustalı adını verdiğini söyledi. Yaman, merhum Murat Ustalıya Allahtan rahmet dileyerek, Ayvalıkgücü Belediyesporun geçen sezon Ayvalıkta yarattığı heyecana ve coşkuya dikkat çekti.

Kaymakam Yaman, başta Mehmet Babayiğit olmak üzere tüm yöneticilere ve futbolculara teşekkür ederek tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

