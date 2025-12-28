DOLAR
42,88 0%
EURO
50,49 0%
ALTIN
6.251,62 0%
BITCOIN
3.770.592,12 -0,44%

Ayvalık’ta Murat Ustalı Adına Anlamlı Spor Tesisi Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ayvalık’ta Murat Ustalı adını taşıyan Ayvalıkgücü Belediyespor spor tesislerinin açılışına katıldı.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 16:39
Ayvalık’ta Murat Ustalı Adına Anlamlı Spor Tesisi Açıldı

Ayvalık’ta Murat Ustalı Adına Anlamlı Spor Tesisi Açıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, geçtiğimiz haziran ayında trafik kazası sonucu hayatını kaybeden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı’nın kardeşi Murat Ustalı’nın adının verildiği Ayvalıkgücü Belediyespor Murat Ustalı Spor Tesislerinin açılış törenine katıldı.

Açılış Törenine Katılanlar

Törende ayrıca Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Gömeç Belediye Başkanı Melih Bağcı, Ayvalıkgücü Belediyespor Başkanı Mehmet Babayiğit, merhum Murat Ustalı’nın ailesi, sporcular ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu.

Başkan Akın: Kardeşimizin Adı Sporla Yaşayacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada Ayvalık’ta çok kıymetli ve anlamlı bir buluşmaya tanıklık ettiklerini belirterek, geçen haziran ayında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Murat Ustalıyı saygı ve rahmetle andı. Akın, kıymetli kardeşin adının sporla, gençlerle ve bu güzel tesislerle birlikte yaşatılacak olmasını son derece anlamlı bulduğunu ifade etti ve ailesine sabırlar diledi.

Akın ayrıca Ayvalıkgücü Belediyesporun başarısının daha da artacağını vurgulayarak hep birlikte kulübü daha iyi bir yerde ve bir üst ligde görmek için mücadele edeceklerini söyledi. Tesislerin kulübün sportif hedeflerine katkı sunacağı ve Ayvalıkta spor kültürünü güçlendireceği mesajını verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Kaymakam Yaman: Ayvalıktan Vefa Örneği

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ustalı ailesinin spora maddi ve manevi desteklerde bulunduğunu, Ayvalıklıların ise büyük bir vefa örneği göstererek spor tesisine Murat Ustalı adını verdiğini söyledi. Yaman, merhum Murat Ustalıya Allahtan rahmet dileyerek, Ayvalıkgücü Belediyesporun geçen sezon Ayvalıkta yarattığı heyecana ve coşkuya dikkat çekti.

Kaymakam Yaman, başta Mehmet Babayiğit olmak üzere tüm yöneticilere ve futbolculara teşekkür ederek tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

AYVALIK’TA ANLAMLI AÇILIŞ

AYVALIK’TA ANLAMLI AÇILIŞ

AHMET AKIN

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TFF 2. Lig: İnegölspor 3-1 Altınordu — Taner Gümüş çift golle galibiyeti getirdi
2
Aydın Büyükşehir, Hilal Kocakara'yı Kadrosuna Kattı
3
TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor
4
Sakaryaspor’da Enes Zengin 47. Başkan Oldu
5
Boluspor 4-1 Serikspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
6
Derbide Genç Sürpriz: Fenerbahçe'de Haydar Karataş ve Alaettin Ekici

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti