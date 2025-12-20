DOLAR
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında

Erciyes 38 FK, 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarının son haftasında Niğde Belediyespor deplasmanına çıkıyor; mavi-siyahlılar 3 puanı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:38
Erciyes 38 FK kritik virajda: Niğde Belediyespor deplasmanında

Erciyes 38 FK kritik virajda

Niğde Belediyespor karşısında üç puan hedefi

Türkiye 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK, ilk yarının son haftasında zorlu bir deplasmana çıkıyor. 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden mavi siyahlılar, Niğde Belediyespor’a konuk olacak.

Ev sahibiyle puan farkı yakın: 20 puanlı Niğde Belediyespor ile 22 puanlı Erciyes 38 FK arasındaki mücadele, hem sıralama hem de moral açısından büyük önem taşıyor.

Erciyes 38 FK, son form grafiğinde toparlanma arıyor; takım son 6 müsabakasında sadece 1 kez kazandı ve bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Karşılaşma saat 17:00'de başlayacak ve 5 Şubat Stadı'nda oynanacak. Maçı yönetecek isim ise Berat Buğra Çelik olacak.

Her iki takım için de ilk yarının kapanış maçı olan bu karşılaşma, ligdeki kaderlerini etkileyebilecek kritik bir sınav niteliğinde.

