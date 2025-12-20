Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.
Hakem kadrosu
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bilal Gölen olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu.
Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevi Ömer Faruk Turtay'a, AVAR görevi ise Mustafa Savranlar'a verildi.
BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ VAR'I ÖMER FARUK TURTAY OLDU