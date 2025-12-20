DOLAR
Beşiktaş - Çaykur Rizespor: VAR görevini Ömer Faruk Turtay üstlendi

Trendyol Süper Lig 17. hafta maçında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşılaşmasında VAR'ı Ömer Faruk Turtay yapacak.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:46
Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşması saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak.

Hakem kadrosu

Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcı hakemleri Anıl Usta ve Bilal Gölen olacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Aksu.

Maçta Video Yardımcı Hakem (VAR) görevi Ömer Faruk Turtay'a, AVAR görevi ise Mustafa Savranlar'a verildi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

