Erciyes'te Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası Coşkusu

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. 52 sporcu, ödüller için yarıştı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 14:46
Erciyes'te Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası Coşkusu

Erciyes Kayak Merkezi'nde Kızak Tutkusu

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptı. Kayseri'deki bu heyecan dolu organizasyon, kış sporlarının tutkunu olan sporcuları bir araya getirdi.

Yoğun Katılım ve Kızağın Büyüsü

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Kapı'da düzenlenen şampiyonada, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara 8 ilden toplam 52 sporcu katıldı. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarıyla en kısa sürede tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Ödül Töreni ve Teşekkürler

Müsabakalar sonucu dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları, düzenlenen bir törenle Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Geleneksel Kızak Asbaşkanı Salih Baran Uzuncan, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Erciyes AŞ Genel Müdürü Zafer Akşehirlioğlu tarafından verildi.

Törenin devamında, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Genel Sekreteri Volkan Yeşilkaya, organizasyonun gerçekleşmesinde sağladıkları destekten dolayı Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman’a teşekkür plaketi takdim etti.

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak...

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hisarcık Kapı'da düzenlenen şampiyonada, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara 8 ilden 52 sporcu katıldı.

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak...

Erciyes Kayak Merkezi, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Hisarcık Kapı'da düzenlenen şampiyonada, Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara 8 ilden 52 sporcu katıldı.

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