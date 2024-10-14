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Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

Erciyes'te düzenlenen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 26 ülkeden 300'ün üzerinde sporcuyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:47
Erciyes'te ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Devam Ediyor

ITF Uluslararası Tenis Turnuvası Erciyes'te Sürüyor

Kayseri'nin güzel bölgesi Erciyes'te gerçekleşen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 metrelik rakımıyla dikkat çekiyor. Bu prestijli turnuva, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) organizasyonu ve Türkiye Tenis Federasyonu ile Megasaray Tenis Akademisi (MTA) iş birliğiyle, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes AŞ'nin destekleriyle düzenleniyor.

Katılımcılar ve Mücadele

Turnuvaya katılan 300'ün üzerindeki sporcu, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya, Tayland, Kazakistan, İran, Kolombiya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi 26 farklı ülkeden geliyor. Erciyes Hisarcık Kapı bölgesinde kurulan tesis içinde yer alan 12 kortta, sporcular kıyasıya mücadele ediyor.

Puan Dağıtımı ve Son Tarih

Bu yılki turnuvada şampiyon olup başarılı kalan sporcular, uluslararası sıralamada 50 puan kazanma şansına sahip olacak. Turnuva, 3 Kasım'da sona erecek ve sporcuların gösterdiği performans, kariyerlerinde önemli bir yer tutacak.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda devam ediyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda devam ediyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda devam ediyor.

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda...

Erciyes'te gerçekleştirilen ITF Uluslararası Tenis Turnuvası, 2 bin 300 rakıma kurulan kortlarda devam ediyor.

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