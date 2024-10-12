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Erciyes'te Plaj Voleybolu Heyecanı Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde plaj voleybolu turnuvası başladı. 16 takım, büyük bir heyecanla mücadele ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 20:47
Erciyes'te Plaj Voleybolu Heyecanı Başladı

Erciyes Kayak Merkezi'nde Plaj Voleybolu Turnuvası

Erciyes Kayak Merkezi, kış sporlarının yanı sıra yaz etkinlikleriyle de dikkat çekiyor. Merkez, bu yıl plaj voleybolu tutkunları için büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor.

Turnuvanın Detayları

Erciyes AŞ ve Spor AŞ tarafından düzenlenen "En Havalı Voleybol Turnuvası" Tekir Kapı'da başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte, toplamda 16 takım mücadele ediyor.

Yarı Final ve Final Maçları

Turnuvanın heyecanı yarın yarı final ve final maçlarıyla devam edecek. Takımlar, eleme turlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti. Sonuçlar merakla bekleniyor.

Plaj voleybolu tutkunları için heyecan dolu anlar yaşanacak!

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını...

Erciyes Kayak Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı plaj voleybolu turnuvası başladı. "Takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol" sloganıyla düzenlenen turnuvaya katılan 16 takım, Tekir Kapı'da start alan eleme turlarında karşılaştı.

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