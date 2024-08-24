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Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları 2023'te Başladı

Erciyes'te düzenlenen uluslararası bisiklet yarışı Grand Prix Soğanlı Etabı tamamlandı, ilk günün kazananları belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 15:10
Erciyes Uluslararası Bisiklet Yarışları 2023'te Başladı

Erciyes Bisiklet Yarışları'nda İlk Etap Tamamlandı

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, öncü etabı olan Grand Prix Soğanlı ile start aldı. Bu yıl Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takvimine dahil edilen etkinlik, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

Yarışmaya Uluslararası Katılım

Bu prestijli yarışa, Türkiye’nin yanı sıra İsviçre, Avusturalya, İngiltere, Japonya, Ukrayna, Venezuela, İran, Eritre ve Kazakistan'dan 66 sporcu katılım sağladı. Yarışmacılar, Develi ilçesinde yer alan Kayseri Üniversitesi Develi Seyrani Kampüsü önünde start alarak 113 kilometrelik parkuru tamamlamak üzere pedal çevirdi.

Birinci Gelen Sporcu

Yarışların ilk gününde zorlu bir mücadele ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Natnael Berhane, etabı birinci olarak tamamladı. Kazakistan temsilcisi Vino Sko'dan Vladimir Koltunov ikinci olurken, Spor Toto takımından Tahir Buğra Yiğit ise üçüncülük elde etti.

Bu yılki yarışlar, bisiklet tutkunları için heyecan verici bir başlangıç oldu ve genel klasman sıralamaları merakla takip ediliyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve...

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve...

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve...

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve...

Uluslararası Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nın ilk günü, Grand Prix Soğanlı Etabı ile tamamlandı. Yarışlara 10 ülkeden 66 sporcu katılıyor.

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