Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Yeni Sezona Hazır

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı. Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yazılı açıklamaya göre, 2024 yılında çeşitli branşlarda (basketbol, voleybol, ragbi, oryantiring, yüzme ve futbol gibi) spora katkı sunacak bu merkez, 2025 sezonuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Samsunspor Yine Tercih Etti

Geçtiğimiz yıl burada iki kampını tamamlayan Samsunspor, bu sene yine Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni tercih etmekte. Ayrıca Alanya, Iğdır ve Kahramanmaraş takımları da merkeze konuk olmaya hazırlanıyor.

Sporda Yoğun Talep

Merkez, bu yıl da doluluk arz ediyor. Görüşmeler devam eden yerli ve yabancı takımlar için tesisin sahaları büyük ilgi görmekte. Geçen yıl 8 yüzme ekibinin yanı sıra, Süper Lig'den 4 takım, 1. ve 2. ligden ikişer takım ile 3. Lig'den 10 takıma hizmet veren kamp merkezi, yurt dışından 6 takımın kamp gerçekleştirdiği bir alan oldu. Toplamda 2 bin 76 sporcu, bu eşsiz merkezden faydalandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kurulan 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e kurulan 1850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları tamamlandı.