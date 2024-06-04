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Erden Timur’dan istifa açıklaması: “Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedim”

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur, görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, “1 yılı aşkın bir süredir devam etmekte olan ve planlı bir şekilde yapılan iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:20
Erden Timur’dan istifa açıklaması: “Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedim”

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, görevinden istifa etmiş olduğunu duyurdu. Timur, konuyla ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “Uzun süredir etmekte olan ve planlı bir şekilde yapılmakta olan iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray’dır” şeklinde konuştu.

Erden Timur’un konuyla ilgili açıklamaları ise şu şekilde:

“Yönetimde olmak istemediğimi başkanımızla konuştum. Ama şampiyonluk yarışında bunları söylemek imkansızdı. Sonrasında da sevincimize limon sıkmak istemedim. Uzun bir süre planlı bir şekilde yapılmış olan iftiralara ise sadece Galatasaray için dayandım. Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedim. İftiralar dursun diye sustum. Takımın en büyük sorunu sizce Galatasaray’ın bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray’a bu kadar bela açıp da insanları kirletmeye çalışan bu kötü siyaset mi?”

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