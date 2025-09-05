Trabzonspor, Benjamin Bouchouari'yi 3+1 yıllığına kadrosuna kattı

Resmi açıklama Borsa İstanbul ve KAP'ta yer aldı

Trabzonspor Kulübü, Faslı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulübün Borsa İstanbula gönderdiği ve KAP'ta yayımlanan açıklamada, oyuncunun bordo-mavililere kesin transferi için Saint-Etienne ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Transfer bedeli ve ödeme koşulları

Açıklamaya göre, sözleşme fesih bedeli 4 milyon avro olarak kararlaştırıldı ve bu tutarın 3 taksit halinde ödeneceği ifade edildi. Ayrıca, futbolcunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinden, bu anlaşma kapsamında Saint-Etienne'e ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmın %15'inin Saint-Etienne'e verileceği bildirildi.

Mali şartlar ve opsiyon

Oyuncu ile yapılan sözleşmenin opsiyon hakkının kulübe ait olduğu ve anlaşmanın 3+1 yıllık yapıldığı vurgulandı. Buna göre oyuncuya her sezon için 1 milyon avro garanti ücret ödenecek. Kulübün opsiyonu kullanması halinde, 2028-2029 sezonu için oyuncunun garanti ücreti 1 milyon 200 bin avro olacak.

Sağlık kontrolleri tamamlandı

Trabzonspor'un yeni transferi, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, sağlık kontrollerinden başarıyla geçti.

Trabzonspor yönetimi ve teknik heyeti, genç oyuncunun takıma katkı sağlaması yönünde beklenti içinde olduğunu açıklarken, transferin resmi belgelerle duyurulması sürecin tamamlandığını gösterdi.

