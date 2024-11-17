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Eren Dinkci A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı. Karadağ maçı öncesi kadroda değişiklikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 18:15
Eren Dinkci A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

A Milli Takım'da Sakatlık Şoku

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile yapacağı önemli maç öncesinde kadroda değişikliklere gitmek zorunda kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bundesliga ekiplerinden Freiburg forması giyen Eren Dinkci, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

A Milli Takım, 19 Kasım Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Eren Dinkci'nin yanı sıra, dün oynanan Galler müsabakasında sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da cezası nedeniyle kadroda yok.

Yeni İsimler Kadroda

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Karadağ müsabakası öncesinde Ümit Milli Takım kadrosundan Cihan Çanak ve Kayserisporlu Gökhan Sazdağını kadroya dahil etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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