Ergin Ataman: EuroBasket 2025'te Tek Hedefimiz Madalya

EMRE DOĞAN - A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, EuroBasket 2025 için iki yıldır mental olarak hazırlandığını belirterek, "Tek düşündüğüm şey, Türk Milli Takımı'na madalya kazandırmak. Bu konuda yüzde 100 kararlıyım, motiveyim ve bunu başarmak istiyorum." dedi.

Turnuva takvimi ve grup eşleşmeleri

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025), 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde Letonya, Polonya, Finlandiya ve Kıbrıs Rum Kesimi ev sahipliğinde düzenlenecek. Türkiye, A Grubu'nda ev sahibi Letonya, Portekiz, Estonya, Sırbistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Mental hazırlık ve kadro uyumu

EuroBasket öncesi AA muhabirine konuşan Ataman, takımdaki motivasyon ve uyumdan memnun olduğunu, oyun sisteminin oturduğunu vurguladı. 59 yaşındaki çalıştırıcı, geçmiş başarıların göz önünde olduğunu ancak Avrupa şampiyonalarında 90 yıllık süreçte sadece 2001'de (ev sahibi olarak) elde edilen gümüş madalyanın bulunduğunu hatırlattı.

Ataman, sporda başarı için birden çok faktörün birleşmesi gerektiğini belirterek, "Bireysel mücadele, takım mücadelesi, ritim, form durumu ve şans" unsurlarına dikkat çekti ve mental gücün önemini şöyle özetledi: "Mental olarak hep güçlü kalıp, tünelin ışığındaki madalyayı düşünmemiz gerekiyor."

Madalyaya inanmak ve kararlılık

İki yıldır bu turnuvaya mental olarak hazırlandığını yeniden vurgulayan Ataman, oyuncuların madalya hedefi konusunda istekli olduğunu söyledi. "Bu kadro iyi bir uyum yakalarsa ve çalışırsa, biz de maçları iyi yönetebilirsek bu kadro madalyaya ulaşır" değerlendirmesini yaptı. Ayrıca inancın başarının ön koşullarından biri olduğuna dikkat çekti: "Başarmanın en önemli şeylerinden biri de inanmaktır."

Bizi ayıracak unsur: Takım savunması

Ataman, turnuvada savunma direncinin belirleyici olacağını ifade ederek, "Bizi ayıracak en önemli özellik takım savunması olacak" dedi. Son hazırlık maçlarında savunmanın ümit verici olduğunu belirten Ataman, hücumun her zaman mükemmel olmayabileceğini ama güçlü savunma sayesinde maçta kalınabileceğini vurguladı.

Gruptaki hedef: İlk 3

Deneyimli çalıştırıcı, A Grubu'nun zorluğuna dikkat çekip hedeflerini netleştirdi: "Grupta mutlak suretle ilk 3 içinde yer alıp avantajlı bir şekilde final grubundaki eleme turlarına başlamak istiyoruz." İlk maçın Letonya ile olacağını, bu maçın kritik olduğunu ancak tek başına turnuvayı belirlemeyeceğini söyledi. Çekya, Estonya ve Portekiz maçlarının da firesiz geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Ataman, Sırbistan'ı altın favorisi olarak nitelendirirken, Almanya, İspanya, Fransa, Yunanistan ve Litvanya gibi güçlü rakiplerin de madalya adayı olduğunu belirtti. İlk 4 maçın kritik olacağına dair uyarısını yineledi.

Shane Larkin değerlendirmesi

A Milli Takım'ın yıldızı Shane Larkin hakkında konuşan Ataman, 32 yaşındaki oyuncunun fiziksel ve mental olarak hazır olduğunu söyledi. Larkin ile geçmiş deneyimine atıfta bulunarak, oyuncunun hem hücum hem savunmada katkı vereceğini ve geçen sezonki formunun turnuvaya yansımasını beklediklerini kaydetti. Ataman, Larkin için "ondan en azami şekilde faydalanacağımızı düşünüyorum" ifadesini kullandı ve sakatlık konusunda temennide bulundu.

Halka çağrı ve beklenti

Türk basketbolunun kulüp düzeyindeki başarılarının milli takıma yansıtılması gerektiğini söyleyen Ataman, halktan pozitif enerji ve inanç beklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı'nın takımı sıkça sorduğunu, halkın madalya beklediğini aktaran Ataman, yaklaşık 700-800 taraftarın sahada yer alacağını ve ekran başındakilerin de pozitif enerji vermesini istedi.

Ataman son olarak, "90 yıllık Avrupa şampiyonaları tarihinde ilk kez dışarıda bir madalya kazanacağımıza inanıyorum." sözleriyle iddiasını yineledi.

