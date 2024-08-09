Ergin ve Sarp Ataman Arasındaki Eğlenceli Futbol Rekabeti

Ergin ve Sarp Ataman'ın Eğlenceli İkilemi

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve oğlu Sarp Ataman arasında tatlı bir futbol rekabeti mevcut. Galatasaray'ı tutan Ergin Ataman, Beşiktaş'ı destekleyen Sarp ile sürekli olarak bir yarış içindeler. İki isim, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nı takip ederken, AA muhabirine verdikleri röportajda rekabetlerini ortaya koydular.

İlk Rekabet Süper Kupa ile Başladı

Ergin Ataman, "Süper Kupa beni hiç ilgilendirmiyor. Onun yerine Türkiye şampiyonluklarını izliyorum. Beşiksitaş'a hayırlı olsun ama mayıslar bizimdir, Sarp!" şeklinde espriyle karışık bir konuşma yaptı. Bu, aralarındaki tatlı rekabetin başladığı nokta olarak kaydedildi.

Futbol Konusundaki Düşünceleri

Ergin Ataman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho hakkında "Mourinho, Avrupa'nın en önemli trenörlerinden biri ve Fenerbahçe yönetimini bu kararından dolayı tebrik ediyorum" dedi. Futbolun hakem kararları ve kulüplerin çekişmeleri yerine oyun ve stratejinin konuşulmasını arzuladığını vurguladı. "Futbolda artık yapay zeka kullanılmalı. VAR sistemine entegre edilmesi gereken bir teknolojidir," diye ekledi.

Sarp Ataman'ın Beşiktaş Hayranlığı

Sarp Ataman ise, Beşiktaş'ın iddialı olduğunu belirterek, "Beşiktaş bu yıl çok güçlendi, umarım babama kupayı göstereceğim," dedi. Ayrıca, Süper Kupa maçı sırasında yaşadığı heyecanı da dile getirdi.

Gerginliği Mizaha Dönüştürüyorlar

Baba-oğul arasındaki futbol rekabeti sadece sahada değil, aynı zamanda sosyal yaşamda da devam ediyor. Sarp, "Maça gitseydik sonuca çok üzülürdüm," diyerek babasıyla ilgili esprili bir diyaloga girdi. Ergin Ataman ise, "Eğer maça gitseydik sen eve yürüyerek dönerdin," şeklinde yanıt verdi.

Bu interaktif ve eğlenceli diyalog, Ergin ve Sarp Ataman'ın sadece spora olan tutkularını değil, aynı zamanda aile ilişkilerini de gözler önüne serdi.