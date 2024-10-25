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Erik ten Hag, Fenerbahçe Maçından Sonra Duygularını Paylaştı

Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hayal kırıklığına uğradıklarını ifade etti.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 00:35
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 00:35
Erik ten Hag, Fenerbahçe Maçından Sonra Duygularını Paylaştı

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag'ın Açıklamaları

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe - Manchester United maçı 1-1 berabere sona erdi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erik ten Hag, yaşadığı hayal kırıklığını dile getirdi.

"Hayal Kırıklığı Yaşadık"

Hollandalı teknik adam, "İki zor deplasmandan çıktık. Porto ve Fenerbahçe'den 2 puan aldık. İlk golü atmamıza rağmen hatalı bir gol yedik. Bu, bizim için basit bir goldü. 2-0'ı yapma şansını yakalamıştık. Güzel fırsatlar bulduk ancak değerlendiremedik. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

Manuel Ugarte'nin Performansı

Ten Hag, Manuel Ugarte ile ilgili olarak, "Ugarte’nin oyuna alışması için zamana ihtiyacı var. Öğrendikçe daha da iyi olacak. Zor bir maçta 4 hücumcuyla oynamak ayrıca zorluydu. Ancak genel olarak takım performansından ve oyuncularımızın kalitesinden memnunuz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Taraftar Ambiyansı

Fenerbahçe'nin kulüp olarak kalitesine vurgu yapan ten Hag, "Fenerbahçe çok iyi bir kulüp ve taraftar ambiyansını çok beğendim. Onlarla finalde karşılaşmak şahane olurdu. İlk yarıda topa daha fazla hakim olmamız gerekiyordu. Defans yaparken pres zamanlamamız üzerinde çalışmalıyız. Ayrıca, buraya gelirken zor bir maç olacağını biliyorduk." dedi.

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