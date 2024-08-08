Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Erislandy Alvarez Borges Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Kübalı boksör Erislandy Alvarez Borges, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 01:35
Erislandy Alvarez Borges Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, erkekler boks 63,5 kilo finalinde Kübalı sporcu Erislandy Alvarez Borges büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçında Büyük Mücadele

Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen final maçında, Borges, Fransız boksör Sofiane Oumiha ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonuçlandığında, 3-2'lik skor ile altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Bu kategoride, birer bronz madalya ise Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford tarafından kazanıldı. 2024 Olimpiyatları, boks severler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

Araç hayali olana müjde! Vakıfbank ötelemeli kredi kampanyasını patlattı

Taşıt kredisi faizleri 2'den düştü! Ağustos'ta araçlar Dacia Finans'tan

1-2 çocuklu hanelere müjde! Aile Destek Programı artarak geri geldi! 1860 TL ödenecek

Kirada oturana TOKİ’den Müjde! 2+1 3+1 500 adeta konut projesi açıklandı

Bugünün en şanslı burçları ortaya çıktı! 8 Ağustos 2024 günlük burç yorumları

İstanbulkart sahipleri dikkat! Tek SMS'ye yüzde 10 daha ucuzlayacak