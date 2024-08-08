Erislandy Alvarez Borges Paris 2024'te Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Boks Heyecanı

Fransa'nın başkenti Paris, 2024 Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yaparken, erkekler boks 63,5 kilo finalinde Kübalı sporcu Erislandy Alvarez Borges büyük bir başarıya imza attı.

Final Maçında Büyük Mücadele

Philippe-Chatrier Kortu'nda gerçekleştirilen final maçında, Borges, Fransız boksör Sofiane Oumiha ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonuçlandığında, 3-2'lik skor ile altın madalyanın sahibi oldu.

Diğer Madalya Sahipleri

Bu kategoride, birer bronz madalya ise Gürcistanlı Lasha Guruli ve Kanadalı Wyatt Sanford tarafından kazanıldı. 2024 Olimpiyatları, boks severler için unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.